أسبوع عمّان للتصميم يعرض أعمال 75 مصمّما من الأردن والمنطقة

مجد جابر

عمان – أعلن أسبوع عمّان للتصميم، وهو مبادرة تقام بدعم من جلالة الملكة رانيا العبدالله، عن برامج نسخته الثالثة التي تقام في الفترة ما بين 4 و12 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019 تحت موضوع “الاحتمالات”.

وكشف منظّمو الأسبوع خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في فندق حياة عمّان، عن برامج وأبرز فعاليّات وأهداف الحدث الذي يقام على مدار 9 أيّام، مشدّدين على أهميّة قطاع التصميم بالنسبة للاقتصاد المحلّي، ودوره في الترويج للأردن كمركز حيوي للابتكار والمواهب.

واستكمالاً لجهوده الرامية إلى ترسيخ دور الأردن في هذا المجال في المنطقة والعالم، يقدّم هذا الحدث الأضخم حتّى الآن أكثر من 100 فعاليّة في 55 مساحة مشاركة تتوزّع على ثلاث مناطق في المدينة، وهي: جبل عمّان، وجبل اللويبدة، وراس العين.

وتستعيد منطقة راس العين حيويّتها مرّة أخرى مع معرض الهنجر 2019، والذي تنسّقه هذا العام نورة السّايح- هولتروب، والتي تشغل منصب رئيسة الشؤون الهندسيّة في هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وتعرض في الهنجر مجموعة واسعة ومتنوّعة من الأعمال التي أنجزها أكثر من 75 مصمّما من الأردن والمنطقة ومن مختلف التخصّصات، منها العمارة، وتصميم المنتجات، وتصميم الأزياء، والأثاث، والتصميم الجرافيكي. كما تستضيف منطقة راس العين معرض الطلاب، والذي يعرض فيه 33 طالباً من 14 مدرسة ثانويّة وجامعة من أنحاء الأردن أعمالاً تتوّج البرنامج الإرشادي الذي أشرف عليه على مدار 6 أشهر مرشدون خبراء.

كما يتم خلال الأسبوع إطلاق معرض جديد تحت اسم “غذاء المستقبل/ مدينة المستقبل”، والذي يركّز على احتمالات تحويل المساحات العامّة إلى مناطق آمنة للإنتاج الغذائي، إضافة إلى عقد جلسات نقاشيّة حول الزراعة الحضريّة وتخضير المدن. إضافة إلى فعاليّات حول الغذاء والثقافة، وفعاليّات للعائلات، وورشات العمل، واللقاءات التي تعقد في ساحة مركز الحسين الثقافي.

بينما يستضيف جبل عمّان حي الحِرَف، وهو معرض مؤقّت يقام في موقع مختلف كل عام. وفي نسخة هذا العام، تفتح قرية الكباريتي أبوابها للجمهور خلال أسبوع عمّان للتصميم، وهي ملكية خاصّة تتألّف من منازل وحدائق بنيت في ثلاثينيّات القرن الماضي في شارع عمر بن الخطّاب.

يتضمّن معرض حي الحِرَف، والذي ينسّقه ويصمّمه هذا العام فريق مكتب “أرني” غير الربحي للدراسات في العمارة والتصميم، أعمالاً تتناول ابتكار المواد، وأنظمة الكتابة، والمنسوجات، وتحتفي بالحرف اليدويّة المحليّة.

وأعلن الفريق في المؤتمر الصحفي عن سلسلة من الجولات والمسارات التي ستجوب منطقتي جبل عمّان وجبل اللويبدة، واللتان تستضيفان سلسلة من المعارض الفنيّة، وورشات العمل، والبرامج في المعارض والمدارس والمحلات المؤقتة المشاركة.

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من مديرة أسبوع عمّان للتصميم رنا بيروتي، ومنسّقة معرض الهنجر نورة السايح- هولتروب، وليان الجابي كممثّلة عن فريق “أرني” الذي ينسّق حي الحرف لهذا العام، ولبنى الحنيطي ممثّلة عن أمانة عمّان الكبرى، الشريك الاستراتيجي للأسبوع.

وخلال المؤتمر، تحدّثت بيروتي عن جهود أسبوع عمّان للتصميم في تنمية قطاع التصميم من الناحية التعليميّة قائلة: “بإلهام من رؤية جلالة الملكة، يسمح لنا هيكلنا الجديد بالعمل جنباً إلى جنب مع المصمّمين والمصنّعين والطلاب عبر توفير البرامج التعليميّة والإرشاد على مدار العام، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم وإنتاج الأعمال الجديدة. وما أسبوع عمّان للتصميم إلّا استعراض لنتائج هذه الجهود”.

وقال نورة السايح- هولتروب “التركيز على إنشاء روابط التضافر ما بين المصمّمين من مختلف المجالات والجغرافيّات، وذلك لتسليط الضوء على مكانة ودور الأردن الاستراتيجي في العالم العربي، وترجمة موضوع “الاحتمالات” إلى معرض على أرض الواقع، والذي يستعرض أعمالاً من المنطقة من شأنها أن تبرز إمكانيّات وثراء قطاع التصميم في الأردن”.

يذكر أن أسبوع عمّان للتصميم حدث يقام على مدار 9 أيّام، ويتضمّن برنامجاً من المعارض الفنيّة، وورشات العمل، واللقاءات، والجولات، والحفلات الموسيقيّة، والذي يتوقّع أن يجذب ما يقارب 100 ألف زائر. يجمع الأسبوع أكثر من 250 مبدعاً ومصمّماً ومصنّعاً وطالباً من المنطقة، ومن خلفيّات متنوّعة ينتمون إلى 13 دولة مختلفة.

يقام أسبوع عمّان للتصميم بالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، وبرعاية زين الأردن، وبنك الاستثمار، وأرامكس، وهيئة تنشيط السياحة، وأوبر، وجوتن، وآرت ميديا.