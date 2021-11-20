أسبوع وبائي ساخن.. ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات

كسر العدد الإجمالي لإصابات كورونا خلال الأسبوع الوبائي الأخير الممتد من 13-19 تشرين الثاني الحالي حاجز أعلى إصابات سجّلت بعد أن بقي مستقراً دون الأسبوع (16) نهاية نيسان الماضي.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع الأخير، نحو 20980 إصابة، متجاوزا الأسبوع رقم 16 والذي سجل فيه 17294 إصابة.

ويسجّل الأردن لأول مرة منذ أشهر نسبة زيادة في عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا عن الأسبوع الذي سبقه بنحو 32%، حيث سُجّل في الأسبوع (45) إصابات بلغ عددها 15850 إصابة وبزيادة قدرها 5130 إصابة.

وتزامن مع صعود الإصابات، ارتفاع كبير في إيجابية الفحوصات بلغ معدلها الأسبوعي 7.32% بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه بمقدار 1.16، وبنسبة 18.8% عن الأسبوع (45).

كما ارتفع مؤشر الوفيات، بعد أن سجل الأردن خلال الأسبوع الوبائي الأخير، 134 وفاة بزيادة نسبية بلغت 41% عن الأسبوع الذي سبقه حيث سجل وفاة 95 إثر الإصابة بالفيروس.

ورغم الارتفاع الكبير في المنحنى الوبائي، إلا أن عدد الفحوصات التي تجريها الفرق الطبية للكشف عن الفيروس ارتفعت بنسبة 9% فقط، حيث أجرت خلال الأسبوع الأخير نحو 280 ألف فحص، مقارنة بنحو 250 ألف فحص خلال الأسبوع الذي سبقه.-(هلا أخبار)