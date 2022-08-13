أسبوع وطني لتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة

عامر خطاطبة- عجلون- بدأت اليوم في القرية الحضرية التابعة لبلدية عجلون الكبرى فعاليات الأسبوع الوطني لتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، من حيث التوظيف، ريادة الأعمال، تأسيس المنظمات، المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور محمد خطاطبة، إن المؤتمر يستمر لمدة 3 أيام، ويشمل الأقاليم الثلاثة الشمال والوسط والجنوب، ويتم تنظيمه من قبل مركز مينا للأبحاث والتطوير والتدريب بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، مبينا أنه يهدف إلى تحسين فرص العمل للشباب الأردني والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدة هذه الفئات في تحويل أفكارهم إلى مشاريع تطبيقية ناجحة ومستدامة.

وأشار خطاطبة إلى أن المؤتمر سيعقد 3 ورش في عجلون والزرقاء والكرك يلي ذلك عقد مؤتمر موسع في فندق لاند مارك يوم الأربعاء 17/8 برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بحضور الجهات المعنية الحكومية والخاصة وبمشاركة واسعة من خبراء وذوي اختصاص دوليين وإقليميين ومحليين للوصول إلى نتائج مرجوة والمساهمة في وضع توصيات قد تساهم في حل هذه المشكلة.

وتناول خبير ضبط الجودة والتميز المؤسسي وتطوير مهارات الأفراد الدكتور طلال خطاطبة، خلال اللقاء موضوعات مفهوم القرار ومهارة اتخاذ القرار وتعريف اتخاذ القرار ومتطلبات القرار والقرارات السلبية وأنواع القرارات والفرق بين محتوى القرار وعملية اتخاذ القرار وصنع القرار والمشكلات وحولها والأساليب العلمية لتشخيص المشكلات والقرارات التنظيمية والفردية وخطوات اتخاذ القرار وتنفيذ ومتابعة القرارات.

ولفت الزميل الصحفي خالد الفريحات إلى نتائج توصيات منظومة الإصلاح التي ركزت على دور الشباب والمرأة بدخول الأحزاب والمشاركة في الانتخابات كجانب مهم في التغيير والإصلاح بكافة مجالاته، مؤكدا أهمية الإعلام في الطرح والحياد في النقل وعدم المبالغة في تناول القضايا السلبية أو الإيجابية.

وناقش المؤتمر في يومه الأول موضوعات تتعلق بتمكين الشباب وريادة الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشاريع والتميز الفردي واتخاذ القرارات وإدارة الوقت والإبداع الإداري.