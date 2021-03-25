أسترازينيكا تؤكد أنّ لقاحها فعّال بنسبة 76%

واشنطن- أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية أمس الأربعاء، من واشنطن، أنّ لقاحها المضادّ لكوفيد-19 فعّال بنسبة 76 بالمئة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وبعد الإعلان عن النتيجة الجديدة، تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79 بالمئة قبل صدور هذه النتائج إلى 76 بالمئة، في خطوة أقدمت عليها، بعد أن أعربت الهيئة الأميركية الناظمة للقاحات عن قلقها من أن تكون الشركة قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.

وكانت الشركة الدوائية دافعت مطلع الأسبوع الحالي عن لقاحها الذي يرفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، مؤكّدة أنّه فعّال بنسبة 79 بالمئة ضدّ فيروس كورونا لدى الأشخاص المسنّين ولا يزيد خطر حصول جلطات دموية، وذلك استناداً إلى تجارب سريرية أُجريت في الولايات المتحدة على 32449 شخصاً، حيث أعرب بعدها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، عن قلقه من أن تكون أسترازينيكا قد استخدمت معلومات قديمة في هذه التجارب، وأنها غير دقيقة.

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