أسترازينيكا تطور عقارا يحد من الأعراض الحادة لكورونا

لندن – أعلنت مجموعة أسترازينيكا المصنعة للأدوية، عن نتائج مشجعة لعقار يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأعراض حادة بسبب فيروس كورونا .

وقالت أسترازينيكا في بيان اليوم الجمعة، إنه جرى تطوير الدواء المصنوع من مزيج جسمين مضادين، في البداية كعلاج للأشخاص الذين اصيبوا بالمرض، مضيفة أنها أجرت تجربة جديدة شملت 5197 مشاركا لم يصابوا بالمرض، وأظهرت انخفاضا بنسبة 77 بالمائة في الإصابة المرفقة بأعراض، مع عدم تسجيل حالات خطرة.

وقال المشرف الرئيسي على الدراسة، مايرن ليفين، إن البيانات تظهر أن جرعة واحدة يمكن أن تمنع بسرعة وفعالية أعراض (كوفيد-19). وأضاف، “قد يكون هذا العقار أداة مهمة في ترسانتنا لمساعدة الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى أكثر من اللقاح للعودة إلى حياتهم الطبيعية”.

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