أستراليا: إغلاق مطار كانبرا بسبب حريق هائل في العاصمة

سدني- أغلقت سلطات الطوارئ الاسترالية مطار العاصمة الفيدرالية كانبرا بسبب اندلاع حريق بالقرب من المطار، حيث تم منع كل الرحلات من مغادرة المطار أو الهبوط فيه منذ منتصف اليوم الخميس، وصنفت السلطات الحريق الذي اشتعل جنوب المطار بمستوى “طوارئ” وهو أعلى تصنيف على الإطلاق.

وطالبت السلطات السكان الذين يعيشون بالقرب من المطار البحث عن مكان للاحتماء واتباع التعليمات التي تصدر من سلطات الطوارئ. ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن قائد الجيش أنجوس كامبل قوله “إن قوات الجيش تساعد إلى حد ما وتنظر فيما إذا كان يجب عليها دعم هذه المساعدات”.

وبدأ الحريق أمس الأربعاء الا ان الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة أدت إلى تدهور الأوضاع في العاصمة وتحول الحريق إلى مصدر تهديد.(بترا)