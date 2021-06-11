أستراليا تفوز على النيبال وتتأهل رسميا إلى نهائيات كأس آسيا

عمان- تأهل منتخب استراليا الى نهائيات كأس آسيا (الصين 2023) والى الدور الثالث والحاسم لتصفيات كأس العالم (قطر 2022) بعد أن تصدر المجموعة الثانية إثر فوزه على نظيره منتخب النيبال بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة للمرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة.

وسجل أهداف استراليا في المباراة التي اقيمت على ستاد جابربالكويت، ماثيون ليكي في الدقيقة السادسة وفران كراتيتش في الدقيقة 38 ومارتين بويلي في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الاسترالي الى 21 نقطة في حين تجمد رصيد الخاسر عند ست نقاط.

وتستكمل الجولة ذاتها منافساتها في وقت لاحق من مساء اليوم بلقاء منتخبنا الوطني الأردني 13 نقطة، مع نظيره الكويتي 10 نقاط. (بترا)