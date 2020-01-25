أستراليا تهزم أوزبكستان وتحسم البطاقة الآسيوية الثالثة الى الأولمبياد

بانكوك – حسمت أستراليا البطاقة الآسيوية الثالثة المؤهلة الى مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وذلك بعد نيلها المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عاما، بفوزها على أوزبكستان حاملة اللقب 1-0 السبت في بانكوك.

وتدين أستراليا بالفوز الغالي الذي ضمنت من خلاله مشاركتها الأولى في مسابقة كرة القدم منذ أولمبياد بكين 2008 والثامنة في تاريخها (أفضل نتيجة لها حلولها رابعة عام 1992 في مشاركتها الثالثة)، الى نيكولاس داغوستينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 47 من المباراة التي أكملتها أوزبكستان بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير بعد طرد لاعب وسطها أويبيك بوزوروف.

FULL-TIME | Australia U23🇦🇺 1️⃣-0️⃣ Uzbekistan U23🇺🇿 ⚽️ NICHOLAS D’AGOSTINO’s solitary goal and sheer brilliance through the game awards the Olyroos the🥉place at the #AFCU23 Also takes them to the Olympics for the first time since 2008! #Tokyo2020 💯🙌🏼🆙 pic.twitter.com/FDP6yIzCgD — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 25, 2020

ولحقت أستراليا التي تحقق أفضل نتيجة لها في كأس آسيا لتحت 23 سنة، بعد خروجها من ربع نهائي النسخة الافتتاحية عام 2014 ثم دور المجموعات في 2016 و2018، بالسعودية وكوريا الجنوبية اللتين تلتقيان الأحد في المباراة النهائية بعد أن تغلبت الأولى على أوزبكستان 1-0 والثانية على أستراليا 2-0 في نصف النهائي.

وشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتصدر منتخب أستراليا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، حيث تعادل مع العراق 1-1 وفاز على تايلاند 2-1 وتعادل مع البحرين 1-1، ثم فاز في ربع النهائي على سوريا 1-0 بعد التمديد.

في المقابل، حصل المنتخب الأوزبكستاني على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع إيران 1-1 وفاز على الصين 2-0 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2، قبل أن يحقق انتصارا كبيرا على الإمارات 5-1 في ربع النهائي.

واقيمت النسخة الاولى من البطولة القارية عام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب السعودية 1-0، والثانية في قطر عام 2016 واحرزتها اليابان امام كوريا الجنوبية 3-2، فيما حسمت اوزبكستان النسخة الاخيرة امام فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين. (أ ف ب)