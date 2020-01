أستراليا تهزم أوزبكستان وتحسم البطاقة الآسيوية الثالثة الى الأولمبياد

بانكوك – حسمت أستراليا البطاقة الآسيوية الثالثة المؤهلة الى مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وذلك بعد نيلها المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عاما، بفوزها على أوزبكستان حاملة اللقب 1-0 السبت في بانكوك.

وتدين أستراليا بالفوز الغالي الذي ضمنت من خلاله مشاركتها الأولى في مسابقة كرة القدم منذ أولمبياد بكين 2008 والثامنة في تاريخها (أفضل نتيجة لها حلولها رابعة عام 1992 في مشاركتها الثالثة)، الى نيكولاس داغوستينو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 47 من المباراة التي أكملتها أوزبكستان بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير بعد طرد لاعب وسطها أويبيك بوزوروف.

FULL-TIME | Australia U23🇦🇺 1️⃣-0️⃣ Uzbekistan U23🇺🇿

⚽️ NICHOLAS D’AGOSTINO’s solitary goal and sheer brilliance through the game awards the Olyroos the🥉place at the #AFCU23

Also takes them to the Olympics for the first time since 2008! #Tokyo2020 💯🙌🏼🆙 pic.twitter.com/FDP6yIzCgD

