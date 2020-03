أستراليا توقف نشاطها الكروي بسبب فيروس كورونا

سيدني – قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الثلاثاء، وقف نشاطه معتبرا أن مواصلة اللعب وسط انتشار فيروس كورونا المستجد بات “مهمة مستحيلة”.

وقام الاتحادان الأستراليان للركبي (13 لاعبا) وكرة القدم الأسترالية (تلعب بالأيدي) وهي الأكثر شعبية في البلاد، بإيقاف منافساتهما في اليومين الأخيرين لينضما إلى اتحادات الركبي، الكريكيت، كرة السلة وجميع الرياضات الجماعية الأخرى التي كانت اتخذت القرار ذاته في السابق.

وقرر الاتحاد الأسترالي تأجيل الدوري المحلي الذي يضم 11 فريقا بينهم فريق واحد من نيوزيلندا هو ويلينغتون، قبل خمس مراحل على نهايته.

