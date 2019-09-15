أستونيا مهتمة بالتعاون مع الأردن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

طارق الدعجة

عمان- أبدى الجانبان الأردني والأستوني، أمس، رغبتهما بالتعاون في مجالات اقتصادية عدة، وخصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي “إن المملكة ترغب بالاستفادة من خبرات أستونيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية”.

وبين الكباريتي، خلال افتتاح منتدى الأعمال الأردني الأستوني، أهمية الخبرات العالمية التي يمتكلها الأردن بمجال تكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بهذا الخصوص، مطالبا بضروة اعتماد غرفة تجارة الأردن لتسهيل منح تأشيرات السفر لأصحاب الأعمال الأردنيين.

ومن جهته، أكد مساعد وزير الشؤون الخارجية الأستوني رئيس الوفد الاقتصادي اندرياس رينادو، أن الوفد الأستوني يتطلع للتعاون مع الشركات الأردنية، وبخاصة المتخصصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبين أن بلاده تتطلع لبناء علاقات اقتصادية قوية وجسور من التعاون مع الأردن وتعزيز مبادلاتهما التجارية.

وأوضح أن أستونيا تبحث اليوم عن أسواق جديدة لدخولها، وبخاصة الأردن، بما يمكنها من الوصول الى أسواق المنطقة، مبينا أن الوفد الذي يزور الأردن حاليا يمثل العديد من القطاعات الاقتصادية بمجالات تكنولوجيا المعلومات والدفاع والصناعات المختلفة.

إلى ذلك، لفت الكباريتي إلى موقع الأردن الاستراتيجي الذي يوفر فرصة قوية لأستونيا للوصول الى أسواق دول المنطقة والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار بالعراق وسورية من خلال الشراكة مع شركات أردنية.

وشدد الجانبان الأردني والأستوني، خلال افتتاح المنتدى، على ضرروة بناء جسور جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، بخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية والطاقة والمواد الغذائية الطازجة.

وأشار الكباريتي إلى أن الميزان التجاري بين الأردن وأستونيا أقل من الطموحات، وخاصة لجهة صادرات المملكة التي كانت أقل من مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 13 مليون دولار مستوردات، مؤكدا أن الأردن لديه الكثير من المنتجات التي تلبي حاجة أسواق أستونيا.

وتعد مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات البحر الميت أهم الصادرات الأردنية الى أستونيا، فيما يستورد الأردن الأخشاب والأجهزة الكهرباية، خاصة الهواتف وأجهزة الفاكس والشبكات.

ولفت سفير أستونيا لدى المملكة ماركوس رافا الى أن بلاده حريصة على بناء علاقات اقتصادية قوية مع الأردن والعمل معا، وبخاصة أن المملكة تعد نقطة عبور مهمة لأسواق دول المنطقة.

وتضمن المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة أستونيا لقاءات ثنائية بين شركات البلدين وعرضا عن الفرص الاقتصادية في أستونيا.

ومن جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة، وجود فرص كبيرة للتعاون بين البلدين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبخاصة أن أستونيا من الدول المتقدمة بمجال “الرقمنة”.

وبين أن الأردن يمتلك الكثير من الفرص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والريادة، وهناك قصص نجاح كبيرة حققتها شركات أردنية، ما يفسح المجال للتعاون مع نظيرتها الأستونية وتبادل الخبرات والمعارف.

وأشار الرواجبة الى أن غرفة تجارة الأردن على استعداد لترتيب زيارة لوفد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيارة أستونيا للاطلاع على الفرص التي يمكن من خلالها إقامة شراكات تدخل الى الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.

وبدوره، قال مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين للشؤون الفنية والسياسات التجارية الخارجية زاهر القطارنة “إن العلاقات الأردنية الأستونية متينة، وهنالك فرص كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.