أستون فيلا يؤكد إقامة مباراته ضد ليفربول رغم تفشي كورونا – فيديو

لندن – أكد نادي أستون فيلا الجمعة أنه سيخوض مباراته ضد ضيفه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مساء الجمعة رغم وجود حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأعضاء جهازه الفني.

وأُجبر فيلا الخميس على إغلاق مقره التدريبي وإلغاء الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد بطل انجلترا لترتفع مخاوف حيال تأجيل المواجهة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي الجمعة “يؤكد أستون فيلا أن مباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي ضد ليفربول ستقام في ملعب فيلا بارك هذا المساء”.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021

ومن المتوقع ألا يشارك أي لاعب من الفريق الاول في اللقاء حيث سيشرف مارك ديلايني مدرب فريق ما دون 23 عامًا على المباراة بمشاركة لاعبين من فريقي ما دون 23 و18 عامًا.

ويثير تفشي كوفيد-19 في استون فيلا أيضًا التساؤلات حول مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز. إذ من المفترض ان يواجه توتنهام الاربعاء على ان يلتقي مع ايفرتون في السادس عشر من الشهر الحالي.

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من اصابات عدة في صفوفه في الشهرين الاخيرين ما زاد من الشكوك حول اكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

والغيت ثلاث مباريات في الدوري الانكليزي في الايام الاخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس السبت لوجود اصابات عدة في صفوف الاخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الاسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19. – (أ ف ب)