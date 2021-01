أستون فيلا يؤكد إقامة مباراته ضد ليفربول رغم تفشي كورونا – فيديو

لندن – أكد نادي أستون فيلا الجمعة أنه سيخوض مباراته ضد ضيفه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم مساء الجمعة رغم وجود حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأعضاء جهازه الفني.

وأُجبر فيلا الخميس على إغلاق مقره التدريبي وإلغاء الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد بطل انجلترا لترتفع مخاوف حيال تأجيل المواجهة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي الجمعة “يؤكد أستون فيلا أن مباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي ضد ليفربول ستقام في ملعب فيلا بارك هذا المساء”.

Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). 🟣 pic.twitter.com/euhAuRSvF7

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021