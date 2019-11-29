 أستون فيلا يجدد عقد مدربه سميث حتى عام 2023

لندن – أعلن نادي أستون فيلا الانجليزي لكرة القدم تجديد عقد مدربه الحالي دين سميث أربعة أعوام إضافية، وتحديدا حتى عام 2023 على خلفية نتائجه الجيدة.

وعلق سميث (48 عاما) على خبر تجديد عقده بالقول “أنا سعيد جدا لأني ألزمت مستقبلي على المدى الطويل مع النادي”.

If you didn’t have that #FridayFeeling, you will now. 😉 Dean Smith has signed a new four-year contract with Aston Villa! 🙌#AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 29, 2019

وتابع “أتطلع لجميع التحديات القادمة مع إعادة أستون فيلا إلى مصاف الاندية الكبيرة في الدوري الممتاز”.

وأشاد كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي بالقرار المتخذ بالقول “يسر مجلس الإدارة أن يعمد دين إلى تمديد عقده لمدة أربعة أعوام، ما يضعه في قلب خطط إعادة البناء الطويلة الأجل للنادي”.

BREAKING: Dean Smith has signed a new four-year contract at Aston Villa. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 29, 2019

وقاد سميث أستون فيلا للعودة إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعدما تسلم مهامه بدلا من ستيف بروس في تشرين الاول/ أكتوبر 2018.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة من أربعة إنتصارات وتعادلين وسبع هزائم بعد مرور 13 مرحلة.