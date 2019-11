 أستون فيلا يجدد عقد مدربه سميث حتى عام 2023

لندن – أعلن نادي أستون فيلا الانجليزي لكرة القدم تجديد عقد مدربه الحالي دين سميث أربعة أعوام إضافية، وتحديدا حتى عام 2023 على خلفية نتائجه الجيدة.

وعلق سميث (48 عاما) على خبر تجديد عقده بالقول “أنا سعيد جدا لأني ألزمت مستقبلي على المدى الطويل مع النادي”.

If you didn’t have that #FridayFeeling, you will now. 😉

Dean Smith has signed a new four-year contract with Aston Villa! 🙌#AVFC

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 29, 2019