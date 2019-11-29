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 أستون فيلا يجدد عقد مدربه سميث حتى عام 2023

منذ 5 دقائق

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لندن – أعلن نادي أستون فيلا الانجليزي لكرة القدم تجديد عقد مدربه الحالي دين سميث أربعة أعوام إضافية، وتحديدا حتى عام 2023 على خلفية نتائجه الجيدة.
وعلق سميث (48 عاما) على خبر تجديد عقده بالقول “أنا سعيد جدا لأني ألزمت مستقبلي على المدى الطويل مع النادي”.

وتابع “أتطلع لجميع التحديات القادمة مع إعادة أستون فيلا إلى مصاف الاندية الكبيرة في الدوري الممتاز”.
وأشاد كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي بالقرار المتخذ بالقول “يسر مجلس الإدارة أن يعمد دين إلى تمديد عقده لمدة أربعة أعوام، ما يضعه في قلب خطط إعادة البناء الطويلة الأجل للنادي”.

وقاد سميث أستون فيلا للعودة إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعدما تسلم مهامه بدلا من ستيف بروس في تشرين الاول/ أكتوبر 2018.
ويحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر في الدوري المحلي برصيد 14 نقطة من أربعة إنتصارات وتعادلين وسبع هزائم بعد مرور 13 مرحلة.

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