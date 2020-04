أستون مارتن تشارك في بطولة للفورمولا 1 العام المقبل

باريس – وافق المساهمون في شركة أستون مارتن البريطانية على عودتها كفريق كامل ضمن الصانعين في بطولة العام 2021، بحسب ما أعلن الأربعاء فريق “رايسينغ بوينت” الذي سيحمل اسم الشركة في الموسم المقبل.

"With the Aston name comes more pressure and expectation…"

Racing Point will become Aston Martin F1 in 2021

And new Executive Chairman Lawrence Stroll has already laid down a challenge to staff ahead of the transition 👀 ⬇️#F1 https://t.co/YIlvuPDK27

— Formula 1 (@F1) April 1, 2020