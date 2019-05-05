أسراب من الجراد تدخل مناطق في الطفيلة

الطفيلة – غزت أسراب من الجراد مساء اليوم الأحد، مناطق البرة الحرجية والقادسية جنوبي الطفيلة ومناطق عابور والعيص شرقي الطفيلة، وبدأت بالتأثير على الغطاء النباتي فيها، بحسب مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين.

ورصدت الفرق الميدانية في مديريات الزراعة بالطفيلة، أسراب الجراب وعملت على تحديد إحداثيات وأماكن انتشارها وفقا للمتابعات المسحية، فيما شكل دخولها الكثيف مخاوف المواطنين بانتشارها إلى المساحات الزراعية الشجرية المثمرة والحقلية والحرجية.

وأكد القطامين أن أسراب الجراد التي دخلت مناطق البرة وعابور وغيرها سيتم البدء بالتعامل معها، من خلال كوادر الزراعة المتخصصة وشركائها وفرق المسح والمكافحة المنتشرة في العديد من المواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الشريكة من سلاح الجو والدفاع المدني وغيرها، وستتم عمليات مكافحتها مع ساعات فجر الاثنين.-(بترا)