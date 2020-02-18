أسراب من الجراد تقترب من الأردن والزراعة تعلن الطوارىء

عبدالله الربيحات

عمان- أوعز وزير الزراعة ابراهيم الشحاحدة برفع حالة الطوارىء الخاصة لمكافحة الجراد من المتوسطة الى القصوى وذلك بناء على المتابعه الدائمة والمستمرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر لتحركات الجراد والتي اظهرت وصول اسراب من الجراد الصحراوي الى المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية في المملكة العربية السعودية وخاصة منطقة حايل التي تبعد ٥٠٠ كم عن الحدود الاردنية السعودية.

وبين الشحاحدة في تصريح صحافي اليوم ان هناك متابعة حثيثة لتحركات اسراب الجراد الصحراوي القادمة للاراضي السعودية من اليمن.

واكد الشحاحدة على الجاهزية لكافة الكوادر المؤهلة والمدربة في وزارة الزراعة اضافة الى الجهات المساندة من القوات المسلحة (سلاح الجو الملكي) والامن العام (البادية الملكية) والجمارك وسلطة العقبة والحكام الاداريين كما كان الجهد والتنسيق في العام الماضي.

وأضاف أنه “تم تفعيل عمل غرفة الطواريء المركزية في العاصمة والفرعية في المنطقة الجنوبية للاردن ونوه الشحاحده الى وجود متابعه للنشرات الدورية لمركز تنبؤات الجراد التابع لمنظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) وحركة الرياح ودرها في تعديل مسار الجراد وذلك على مدار الساعه وبالتنسيق والتواصل الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول المجاورة “.

وتهيب الوزارة بضرورة عدم تداول اي معلومات الا من خلال المركز الاعلامي الخاص بغرفة العمليات المركزية والتواصل حول اي استفسار على الارقام التالية :المركز الاعلامي لمكافحة الجراد الصحراوي : 0791535256،المتابعه الفنية والوقاية في الميدان : 0799063239.

[email protected]