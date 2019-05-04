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أسراب من الجراد على الحدود الأردنية – السعودية.. والزراعة تتأهب

منذ ساعة واحدة
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عمان- الغد- صرح الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن الوزارة تتأهب لاحتمالية دخول أسراب من الجراد بالقرب من منطقة المدورة في معان.

وأشار إلى أن آخر المؤشرات والتبوعات المسحية من خلال فرق الرصد خارج الحدودإالى إمكانية دخول أسراب من الجراد قريبة من الحدود الأردنية السعودية بواقع 50 إلى 100 كم لخارج الحدود.

وأكد المجالي على ترأس معالي وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة لغرفة العمليات في معان وجاهزية الوزارة لتعامل مع هذه الآفه من خلال كوادرها المتخصصة وشركائها وفرق المسح والمكافحة المنتشرة في كافة المحافظات وخاصة المناطق الجنوبية

ونوه إلى ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عن غرفة الطوارئ المنعقدة في مبنى الوزارة حاليا برئاسة أمين عام وزارة الزراعة وتضم كافة المؤسسات الشريكة من سلاح الجو والدفاع المدني والبادية الملكية والجمارك وسلطة إقليم العقبة.

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