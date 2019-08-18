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أسرة “الزيتونة الأردنية” تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعتين
جامعة الزيتونة

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عمان- تبادلت أسرة جامعة الزيتونة الأردنية التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات ونائب الرئيس وعمداء الكليات ومديري الدوائر وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
وأعرب عبيدات عن تمنياته للعاملين كافة في الجامعة بدوام الصحة والسعادة، وأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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