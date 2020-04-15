أسرة بنك الإسكان تسهم بنصف مليون دينار في “همّة وطن”

عمان- أعلنت أسرة بنك الإسكان عن مساهمتها بمبلغ نصف مليون دينار من رواتبهم لصالح صندوق همّة وطن لدعم جهود الدولة في مكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد والحد من تأثيراته السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصحية، ودعم الفئات الأكثر تأثراً وتضرراً من الوباء.

وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك عمار الصفدي، في بيان صحافي اليوم الاربعاء، عن “فخره واعتزازه بروح العطاء التي يمتاز بها موظفو البنك”، موضحاً أن الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الأردن يتطلب تكاتفاً وطنياً وشعوراً بالمسؤولية من الجميع.

وقال الصفدي “يعكس هذا التبرع من قبل أسرة البنك حسهم الوطني العالي وإدراكهم لحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن ومختلف مؤسساته خلال هذه الظروف”.

يشار إلى أن بنك الإسكان كان قد اسهم سابقا بمبلغ ثلاثة ملايين في صندوق همة وطن الى جانب 100 ألف دينار دعماً لجهود وزارة الصحة.-(بترا)