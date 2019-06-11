أسرة جامعة العلوم الإسلامية العالمية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد 

عمان-الغد- تبادلت أسرة جامعة العلوم الإسلامية العالمية من أكاديميين وإداريين التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلمان البدور، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بهذه المناسبة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا اللقاء الخير يؤكد على المعاني الطيبة للسنة الحميدة، التي استنتها الجامعة لتعزيز الروابط والتواصل داخل الحرم الجامعي.

وهنأ الأستاذ الدكتور البدور أسرة الجامعة بالعيد السعيد، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت الآمال نحو تحقيق المزيد من الرفعة والتقدم و الازدهار، في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ياسين الزعبي وعمداء الكليات، ومدراء الدوائر الإدارية والمراكز العلمية وعدد كبير من أفراد أسرة الجامعة.

أسرة جامعة العلوم الإسلامية العالمية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر