أسرة كرة السلة تنعى لاعب “الرياضي” وتستذكر مناقب الفقيد

خالد العميري

عمان – توشّحت مواقع التواصل الإجتماعي بالحزن والأسى، وذلك بعد نبأ وفاة الشاب سند الربضي اثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما كان من الملتحقين ببرنامج التبادل الثقافي للطلبة.

وتدرّج سند في الفئات العمرية لنادي الرياضي أرامكس حتى موسم 2018، والذي نعاه عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك)، بقوله: “كان سند الربضي من أبرز الأطفال، لقد كان من دواعي سرورنا مشاهدته وهو ينمو من طفل صغير وحيوي إلى شاب مليء بالحياة والطاقة والعاطفة”.

وأضاف: “مواقفه وروحه القتالية جعلته قائدا عظيما في الملعب، كان صديقا عظيما لزملائه، لقد ترك بصمة في قلوب الجميع، وذهب بعيد جدا! رحمك الله يا سند! لقد فقدنا روحا رائعة من عائلة الرياض، الله يصبر اهلك وأحبابك”.

كما قام الرياضي بنشر صور للاعب بقميص الفريق عبر حسابه على (انستغرام)، مرفقا عبارة “لن ننساك أبدا”.

وشارك اتحاد اللعبة أسرة اللاعب والنادي الرياضي بوفاة سند، حيث كتب اتحاد السلة منشورا عبر حسابه على (فيسبوك)، جاء فيه: ” بلغنا بعظيم الحزن والأسى خبر وفاة الشاب سند الربضي اثر حادث سير مؤسف في الولايات المتحدة، سنتذكر سند ناشئاً في أسرة كرة السلة الكبيرة بصفوف النادي الرياضي لموسم 2018، ندعو له بالرحمة ولأسرته ولزملائه بالصبر والتعزية”.

بدوره، نعى وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي والأسرة التربوية وفاة الطالب، حيث غرّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على (تويتر): “ينعى وزير التربية والتعليم والأسرة التربوية الطالب سند الربضي من مدرسة المطران الذي انتقل إلى رحمة الله، الخميس، في الولايات المتحدة الأميركية إثر حادث سير مؤسف”.

ينعى وزير التربية والتعليم والأسرة التربوية #الطالب_سند_الربضي من #مدرسة_المطران الذي انتقل إلى رحمة الله يوم أمس في الولايات المتحدة الأمريكية إثر حادث سير مؤسف. والمرحوم أحد طلبة الصف العاشر الملتحقين ببرنامج #التبادل_الثقافي للطلبة،يتبع👇🏻 — وزارةالتربيةوالتعليم (@edugovjo) May 1, 2020

واضافت: “المرحوم أحد طلبة الصف العاشر الملتحقين ببرنامج التبادل الثقافي للطلبة، وعرف عنه بأنه كان طالبًا موهوبًا متفوقًا، وبالإضافة إلى أنه كان محبوبًا من كل من عرفه لدماثة خلقه فقد أظهر تميزًا في مدرسته التي التحق بها في الولايات المتحدة، للفقيد الرحمة، ولوالديه وآل الربضي الكرام وزملائه خالص العزاء والمواساة”.

وقام مدرب نادي الأرثوذكسي معتصم سلامة بمشاركة منشور النادي الرياضي أرامكس حول وفاة سند عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، مرفقا تعليق: “ارقد بسلام أيها الشاب، سيفتقدك مجتمع كرة السلة”.

ونعى لاعب نادي الوحدات، احمد الخطيب، وفاة الشاب سند عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، حيث كتب: “فجعت وكانت صدمة، وفاة طالبي وحبيب قلبي سند الربضي، سند الذي كان سندا لنا ولاهله ولمعلميه ولزملائه الطلاب، سند الذي عرفناه بالطالب المؤدب المجتهد الرياضي الصلب، الذي لا يعرف المستحيل، توفي سند بحادث سير في اميركا حيث ذهب هناك للدراسة وكان مجتهدا، لقد آلمت قلوبنا بشده يا حبيبي يا سند، رحمة الله عليك والله يصبر اهلك”.

Khaled.omeri@alghad.jo