“أسرة لايف” على “الغد” تستعرض جملة من تحديات تربية الأطفال – فيديو

عمان – الغد – تستعرض مجموعة من الفيدوهات لمستشارة منظمة اليونيسف، اخصائية الطفولة والارشاد الوالدي سيرسا قورشة جملة من التحديات التي تواجه الأسر في تربية أبنائهم منذ الولادة ولغاية سن المراهقة.

وتتناول الحلقات، المنشورة ضمن الموسم الثاني من برنامج #أسرة_لايف الذي تعرضه “الغد” في العاشرة من صباح كل سبت، على صفحتها على “فيسبوك”، أساليب التربية الايجابية، التعامل مع الطفل العنيد، نوبات الغضب، المقارنة بين الأطفال، التنمر وغيرها من الموضوعات التي تهم الأسرة في تنشئة أبناءها.

ويعد برنامج أسرة لايف يعد ثمرة تعاون بين “الغد” و”اليونيسف”، ويسعى الى رفع الوعي المجتمعي، وكذلك وعي أولياء الأمور بأساليب الوالدية الإيجابية والتنبيه من الآثار السلبية للعنف الواقع على الأطفال، وذلك دعما لتطبيق الخطة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال.

وتقدم “اليونيسف” الدعم الفني والإرشادي للبرنامج الذي يستمر لمدة عام.

ويسلط “أسرة لايف” الضوء على الأثر السلبي للعنف كوسيلة للتأديب، كما يقدم معلومات حول أساليب التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها أولياء الأمور في تنشئة أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى فترة المراهقة، فضلا عن أنه يوفر مساحة للأطفال وأهاليهم وطرح أسئلتهم عن التحديات التي يواجهونها.

ولدى قورشة خبرة طويلة في العمل المباشر مع الأسر والأطفال وبالتحديد فيما يتعلق بحماية الطفل من خلال عملها مع عدة مؤسسات وطنية ودولية.

وتعمل مباشرة وبشكل فردي مع الأسر وتقدم الاستشارات حول تطور ونمو الأطفال. ولديها خبرة في مجال تطوير وتنفيذ وإدارة البرامج والمشاريع التنموية التي تستهدف الأسر والأطفال والشباب.

كما تعمل قورشة كمدربة وراعية للمشاريع البحثية النوعية وبالتحديد في منهجية مجموعات التركيز ولديها خبرة موسعة في تنفيذ المشاريع البحثية النوعية باستخدام مجموعات التركيز مع البالغين والأطفال بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني حول استخدام المنهجية المذكورة في عملهم.

وهي حاصلة على شهادتي البكالوريس والماجستير في مجال الطفولة والإرشاد الوالدي من جامعة كونيكتيكات وحاصلة على شهادة التدريب على إدارة العملية التربوية من مركز يال للوالدية (التابع لجامعة يال).