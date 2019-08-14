“أسرة لايف” مع يزن عبده على “الغد” اعتبارا من السبت – فيديو

عمان – الغد – تطلق “الغد” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اعتبار من يوم السبت المقبل، برنامج “أسرة لايف”، المتخصص بقضايا التنشئة وأساليب التربية الوالدية الإيجابية.

ويبث البرنامج، الذي يعرض الساعة الحادية عشرة صباحا من كل يوم سبت، باستخدام خاصية البث المباشر (LIVE) على صفحة “الغد” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ثم ينشر لاحقا في الصحيفة الورقية، مرفقا بـ”فيديو”، يعرض كامل الحلقة وينشر على الموقع الإلكتروني لـ”الغد”.

ويأتي برنامج “أسرة لايف”، الذي يعده ويقدمه الخبير التربوي ومستشار اليونيسيف الدكتور يزن عبده، ثمرة تعاون بين “الغد” و”يونيسف”، ويسعى الى رفع الوعي المجتمعي، وكذلك وعي أولياء الأمور بأساليب الوالدية الإيجابية والتنبيه من الآثار السلبية للعنف الواقع على الأطفال، وذلك دعما لتطبيق الخطة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال. وتقدم “يونيسف” الدعم الفني والإرشادي للبرنامج الذي يستمر لمدة عام.

ويسلط “أسرة لايف” الضوء على الأثر السلبي للعنف كوسيلة للتأديب، كما يقدم معلومات حول أساليب التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها أولياء الأمور في تنشئة أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى فترة المراهقة، فضلا عن أنه يوفر مساحة للأطفال وأهاليهم وطرح أسئلتهم عن التحديات التي يواجهونها.