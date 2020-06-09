أسرة وزارة التعليم العالي تهنئ الملك بعيد الجلوس الملكي

عمان- الغد- هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق، وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلالة الملك عبدالله الثاني بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية.

وجاء في التهنئة ما يأتي:

يتشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق وأسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يرفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الحادي والعشرون سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة القيادة الهاشمية الرشيدة.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير