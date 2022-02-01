“أسرى نفق الحرية” يواجهون قرار محكمة الاحتلال في الثامن من الشهر الحالي

غادة الشيخ- من المتوقع أن تنطق محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من الشهر الحالي، بالحكم لبعض من الستة أسرى الفلسطينيين الذي استطاعوا الهروب من سجن “جلبوع” قبل أن يتم اعتقالهم في شهر أيلول الماضي والملقبين ب “أسرى نفق الحرية”.

وأفاد محامي “أسرى نفق الحرية” خالد المحاجنة في تصريح ل “الغد”، أن محكمة الاحتلال تتعامل مع هذا النوع من الفعل المتعلق بتسلل أسرى من سجن، أول مرة لذلك من المتوقع

أن تتجه إلى مطلب النيابة العامة الذي يقضي بالحكم بأقصى العقوبات بحق المتسللين والذين ساعدوهم من الأسرى وفق القانون الإسرائيلي.

وبين المحاجنة، أن النيابة العامة تطالب بالحكم بسبع سنوات للأسرى المتسللين وثلاث سنوات لمن ساعدوهم.

وكانت صبيحة يوم السادس من أيلول/سبتمبر، قد شهدت تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع، بينهم أربعة محكوم عليهم بالسجن المؤبد، هم محمود عبد الله عارضة، محمد قاسم عارضة، يعقوب محمود قادري، أيهم فؤاد أو أيهم نايف كممجي، مناضل يعقوب نفيعات، زكريا الزبيدي، وقامت شرطة الاحتلال بإعادة اعتقالهم لاحقا.

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