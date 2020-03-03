أسعار الألبسة والأحذية لموسم الصيف لن تتأثر بكورونا

عمان – أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي استقرار أسعار الألبسة والأحذية للموسم الصيفي عند مستويات منخفضة بنفس الأسعار التي سجلتها العام الماضي وخاصة المستوردة من الصين.

وأوضح القواسمي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا الذي انتشر في الصين، لن يؤثر على نقص أي صنف من الألبسة داخل السوق المحلية كون عمليات التعاقد وتدفق بضائع الالبسة المستوردة من الصين كانت قبل تفشي هذا الفيروس.

وقال إن البضائع التي تم استيرادها من الصين للموسوم الصيفي والأعياد وصلت الأردن، وهي الآن في مستودعات التجار بكميات تلبي احتياجات السوق المحلية، وعند مستويات أسعار مستقرة وبدأت عمليات توزيع البضائع من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ليتم عرضها بالأسواق نهاية الشهر الحالي.

ودعا القواسمي إلى تجنب نشر معلومات وتوقعات عن ارتفاع أسعار الألبسة خلال موسم الصيف بسبب فيروس كورونا، مؤكدا حرص العاملين في قطاع الألبسة على الوقوف إلى جانب الوطن مع هذه الأزمات من خلال توفير الألبسة والأحذية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح أن غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع نقابة تجار الألبسة والأقمشة تراقب عن كثب الوضع الراهن وإمكانية وجود أسواق بديلة قبل انتهاء فترة موسم الصيف والتحضير للموسم الشتوي خصوصا وأن البضائع الصينية تشكل ما يقارب 55 بالمئة من استيراد قطاع الألبسة والباقي من تركيا ومصر وأوروبا ودول أخرى.

ودعا القواسمي الحكومة لمساعدة التجار من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وقيم التخمين على استيراد الألبسة والأحذية والإسراع في المعاينة لضمان توفير الالبسة بأسعار مناسبة للمواطنين. –(بترا)