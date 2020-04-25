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أسعار البندورة في إربد تتجاوز الدينار

منذ 17 دقيقة
البندورة في حسبة اربد- الغد
البندورة في حسبة اربد- الغد

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أحمد التميمي

اربد – تجاوز سعر كيلو البندورة في أسواق إربد حاجز الدينار، فيما يباع ببعض محال الحسبة بـ 80 قرشاً، وسط غياب الرقابة على الأسواق.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة سعرت كيلو البندورة ب ٤٠ قرشا عقب شكاوي المواطنين قبل شهر من ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس فرع مصدري الخصار والفواكة فرع اربد محمد قنديل أن شح الإنتاج في هذه الفترة تسبب برفع بعض أسعار الخضار والفواكه ومن ضمنها مادة البندورة.
وتوقع قنديل استمرار ارتفاع بعض أصناف الخضار الى نهاية الشهر الجاري لحين بدا الموسم الجديد وخصوصا مادة البندورة والفلفل والخيار والتفاح وغيرها.

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