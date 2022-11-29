أسعار الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3534 طنا، منها 2340طن خضار ،و880طن لفواكه و313طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و 45 قرشا، والبطاطا بين 35و 70 قرشا، والبندورة بين 8 و 20قرشا، والثوم بين 150 و 200 قرش، والجزر بين 30 و 50 قرشا، والخيار بين 15و 25 قرشا، والزهرة بين 20 و 40قرشا، والليمون بين 50 و 80قرشا، والموز البلدي بين 40 و 85 قرشا.