أسعار الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3640 طنا، منها 2541 طن خضار، و853 طن فواكه، و246 طنا من الورقيات.

ووفقا لرصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو غرام الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 8 إلى 15 قرشا، والبصل الناشف بين 15 إلى 30 قرشا، والبطاطا بين 20 إلى 48 قرشا، والبندورة بين 8 إلى 15 قرشا، والجزر بين 20 إلى 30 قرشا، والخيار بين 20 إلى 40 قرشا، والزهرة بين 35 إلى 85 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 40 قرشا، والليمون بين 60 إلى 80 قرشا، والبطيخ بين 10 إلى 25 قرشا.