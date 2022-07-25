أسعار الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3080 طنا، منها 2072 طن خضار، 833 طن فواكه و174 طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 8 إلى 15قرشا، والبصل الناشف بين 15إلى 30 قرشا، والبطاطا بين 20 إلى 48 قرشا، والبندورة بين 8 إلى 15قرشا، والجزر بين 20 إلى 30 قرشا، والخيار بين 20 إلى 40 قرشا، والزهرة بين 40 إلى 85 قرشا، والكوسا بين 20 إلى 45 قرشا، والليمون بين 60 إلى 80 قرشا، والبطيخ بين 15 إلى 25قرشا.