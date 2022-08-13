أسعار الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3623 طنا، منها 2336 طنا من الخضار و 1114طنا من الفواكه و173طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 7 إلى 15قرشا، والبصل الناشف بين 20 إلى 40 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 50 قرشا، والبندورة بين 7 إلى 15قرشا، والجزر بين 40 إلى 60 قرشا، والخيار بين 25 إلى 45 قرشا، والزهرة بين 20 إلى 50 قرشا، والليمون بين 60 إلى 100قرش، والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا.