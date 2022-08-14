أسعار الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3169طنا، منها 2004 أطنان خضار ، 927طن فواكه و237طن ورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي ، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 7 إلى 15قرشا، والبصل الناشف بين 15إلى 37 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 50 قرشا، والبندورة بين 7 إلى 15قرشا، والجزر بين 40 إلى 60 قرشا، والخيار بين 25 إلى 45 قرشا، والزهرة بين 20 إلى 50 قرشا، والليمون بين 60 إلى 100قرش، والبطيخ بين 15إلى 25قرشا.