أسعار الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2810 اطنان ، منها 1711طن خضار ، 896طن فواكه و202طن ورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد جاءت أسعار أبرز الأصناف كالتالي ، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 7 إلى 15قرشا، والبصل الناشف بين 20 إلى 37قرشا، والبطاطا بين 30 إلى 50قرشا، والبندورة بين 7 إلى 20 قرشا، والثوم بين 200 إلى 250 قرشا، والجزر بين 50 إلى 70قرشا، والخيار بين 20 إلى 40 قرشا، والزهرة بين 20 إلى 50 قرشا، والليمون بين 60 إلى 100قرشا، والبطيخ بين 15إلى 25قرشا.

