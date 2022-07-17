أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم (تفاصيل)

وردت كميات من الخضار والفواكه والورقيات إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، بواقع 3645 طنا، منها 2583 طن خضار، و811 طن فواكه و249 طن ورقيات.

ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، بحسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 5 إلى 10 قروش، والبصل الناشف بين 15 إلى 30 قرشا، والبطاطا بين 20 إلى 40 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 16 قرشا، والجزر بين 30 إلى 50 قرشا، والخيار بين 15 إلى 35 قرشا، والزهرة بين 35 إلى 85 قرشا، والكوسا بين 25 إلى 40 قرشا، والليمون بين 60 إلى 80 قرشا، والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا. (بترا)