أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم (تفاصيل)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2920 طنا، منها 1893طن خضار، 865 طن فواكه، و162 طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو غرام الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 7 إلى 15 قرشا، والبصل الناشف بين 15 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 30 إلى 50 قرشا، والبندورة بين 7 إلى 25 قرشا، والجزر بين 30 إلى 60 قرشا، والخيار بين 25 إلى 45 قرشا، والزهرة بين 35 إلى 65 قرشا، والليمون بين 60 إلى 80 قرشا، والبطيخ بين 15 إلى 25 قرشا.