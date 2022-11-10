أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم (تفاصيل)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2487 طنًا، منها 1638طنًا من الخضار، و 564 طنًا من الفواكه و285طنًا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 إلى 30 قرشًا، والبصل الناشف بين 30 إلى 40 قرشًا، والبطاطا بين 55 إلى 80 قرشًا، والبندورة بين 8 إلى 20 قرشًا، والثوم بين 150 إلى 200 قرش، والجزر بين 35 إلى 70 قرشًا، والخيار بين 30 إلى 50 قرشًا، والزهرة بين 30 إلى 60 قرشًا، والليمون بين 50 إلى 80قرشًا، والموز البلدي بين 50 إلى 85 قرشًا.

