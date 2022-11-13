أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3473 طنا، منها2252طن خضار ، 901 طن فواكه و320 طنا من الورقيات.

وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و 40 قرشا، والبطاطا بين 50 و 80 قرشا، والبندورة بين 8 و 20 قرشا، والثوم بين 150 و 200 قرش، والجزر بين 35 و 70 قرشا، والخيار بين 30 و 50 قرشا، والزهرة بين 25 و 40 قرشا، والليمون بين 50 و 80 قرشا، والموز البلدي بين 40 و 85 قرشا.