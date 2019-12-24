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أسعار الذهب تبلغ ذروتها في شهر ونصف

منذ 3 ساعات

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لندن – ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر أمس، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1490.30 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) عند 1490.75 دولار. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1494.30 دولار.
وأظهرت بيانات أول من أمس أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر تشرين الثاني وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير شباط، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي مما أثر سلبا على التصنيع.
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.
وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة. – (رويترز)

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