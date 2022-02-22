أسعار الذهب ترتفع 60 قرشا بالسوق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا لمختلف عياراته المتداولة بالمملكة، مدفوعة بزيادة أثمانه بالسوق العالمية.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 38.90 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.40 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45.50 و 34.80 دينار على التوالي.

وبين رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 265 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 310 دنانير.

وتوقع علان ان تشهد السوق المحلية خلال الفترة المقبلة حالات عرض لبيع الذهب، فيما الطلب ضعيف لارتفاع الاسعار.

واوضح ان أسعار الذهب بالسوق العالمية، فتحت تداولاتها، صباح اليوم الثلاثاء، على ارتفاع لتصل الى 1910 دولارات للأونصة، متأثرة بتطورات الوضع بالأزمة الروسية الاوكرانية، مبينا ان المعدن النفيس يبقي دائما الملاذ الآمن للمستثمرين.-(بترا)