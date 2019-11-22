أسعار الذهب تعاود الارتفاع وتسجل 1470.46 دولار للأوقية

الغد- تتجه أسعار الذهب صوب تحقيق ربح أسبوعي للمرة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، إذ تواصلت الضبابية حيال مصير اتفاق “المرحلة واحد” التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن الأصفر حوالي 0.3 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد زيادة 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية.

ووافقت الولايات المتحدة يوم الأربعاء على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج وإرسال تحذير للصين بشأن حقوق الإنسان، وهو ما يثير استياء الصين.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة.

وطغى التحوط على رهانات المستثمرين.

وتسببت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق منذ بدء اندلاعها قبل 16 شهرا، وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف أيلول/ سبتمبر. (رويترز)