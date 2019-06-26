أسعار الذهب تقفز دينارين للغرام – فيديو

هبة العيساوي

عمان- ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية بمقدار دينارين للغرام في شهر واحد بعد أن وصل سعر الأونصة في البورصة العالمية إلى ما يقارب 1405 دولار أمس مقارنة مع 1279 دولارا قبل 30 يوما، بحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات أسامة امسيح.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 24 أمس إلى 33.6 دينارا بدلا من 31.6 دينارا وسعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 28.7 دينارا بدلا من 26.7 دينارا والغرام من عيار 18 وصل إلى 25.6 دينارا بدلا من 23.6 دينارا.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 200 دينارا وسعر الليرة الإنجليزي 228 دينار.

وبين امسيح أن قرار سعر الفائدة على الدولار الأميركي، إلى جانب التيسير الكمي (طباعة النقود وتغطيتها بالذهب) إلى جانب وجود طلب على شراء الذهب بهدف تقوية المراكز من قبل المضاربين حين وصول الأسعار عن نقاط المقاومة مقاومة.

وبحسب تقارير عالمية صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو ست سنوات عند 1440 دولارا للأونصة بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة ربما بحلول الشهر القادم لتعزيز النمو، وهو ما أثار هبوطا حادا في الدولار.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة الذهب غير المدر للعائد وتضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتلقى المعدن النفيس دعما أيضا من مخاوف بشأن ضربة عسكرية أميركية محتملة إلى إيران وحرب تجارية عالمية بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية قبل أيام.

وبالنسبة لتوجه أسعار الذهب قال امسيح إنه “من الصعب جدا التوقع الآن أين سيجته مؤشر أسعار المعدن الأصفر نتيجة كثرة العوامل المؤثرة والتي تتحكم في منحنى الأسعار”.

ولفت امسيح إلى أن زوايا مثلث الذهب والدولار والنفط مرتبطة ببعضها البعض وهي التي تتحكم في الاقتصاد والعوامل التي تؤثر عليها مرتبطة ببعضها.

في حين يتوقع محللون أن يواصل الذهب الارتفاع في المدى المتوسط ومن ثم المرجح أن يصحح مساره ويعود للتراجع.

وعلى صعيد الطلب المحلي على محال الذهب أكد امسيح أن القطاع يشهد حركة نشطة في ظل موسم حفلات الزفاف وموسم التخرج من الجامعات وعودة المغتربين.

وأكد أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهر الحالي لم يؤثر على قرار الشراء لدى المستهلك ولم تتأثر المبيعات سلبا كونه موسما مهما.