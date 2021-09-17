أسعار الذهب تنتعش عالميا لكن في طريقها لخسارة أسبوعية

انتعشت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهر خلال الجلسة السابقة، لكن قوة الدولار وضعت المعدن النفيس على مسار انخفاض أسبوعي فيما ينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1762.55 دولار للأونصة، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1762.80 دولار للأونصة.

وفقد المعدن الأصفر 1.6 بالمئة من قيمته هذا الأسبوع.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجع الذهب 2.7 بالمئة أمس الخميس بعدما قفز مؤشر الدولار فيما عززت زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي برنامج التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي في 21 و22 سبتمبر أيلول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.94 دولار للأونصة، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من شهر أمس.

وارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 942.76 دولار للأونصة بينما نزل البلاديوم 1.3 بالمئة ليسجل 2007.95 دولار للأونصة.