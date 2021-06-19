أسعار الذهب تنخفض أكثر من دينار

عمان- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف “عياراته”، اليوم السبت، بمقدار دينار واحد وعشرة قروش للغرام الواحد، مدفوعة بتراجع أثمان المعدن الأصفر بالسوق العالمية بشكل لافت خلال اليومين الماضيين.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم السبت، بالسوق المحلية عند 30ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 70ر34 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 90ر42 و 40ر32 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 252 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا، معبرا عن أمله بان ينعكس التراجع بأسعار الذهب على نشاط السوق المحلية.

ولفت الى أن اسعار المعدن الأصفر انخفضت بالسوق العالمية خلال اليومين الماضيين بمقدار 140 دولارا للأونصة الواحدة، لتغلق تداولاتها الاسبوعية، امس الجمعة عند 1763 دولارا للأونصة الواحدة.

واشار الى ان الانخفاض يعود لعدم وضوح التوجهات لدى الفيدرالي الاميركي بخصوص التحفيز الاقتصادي، اضافة لارتفاع عدة معادن رئيسية.-(بترا)