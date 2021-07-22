أسعار الذهب محليا ليوم الخميس

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الخميس، 80ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر35 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 70ر43 و 90ر32 دينار على التوالي.

وأشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لــ(بترا) إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 259 ديناراً، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 296 ديناراً.

وبين علان، أن اسعار المعدن الأصفر فتحت تداولاتها بالسوق العالمية اليوم الخميس عند 1800 دولار للأونصة الواحدة.