أسعار الذهب “21” تستقر عند 30.6 دينار للغرام

عبدالرحمن الخوالدة

عمان- استقرت أسعار الذهب أمس حول 1500 دولار للأونصة في الأسواق العالمية، بحسب ما أوضح نائب نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وبين علان أن توجهات أسعار الذهب بانتظار قرار المجلس الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت أمس ارتفاعا مقداره 1 % نتيجة للاعتداءات التي تعرضت لها منشآت أرامكو السعودية؛ حيث لجأ المستثمرون له كملاذ آمن خوفا من أي أضرار سلبية تلحق بالاقتصاد العالمي جراءها.

وبحسب علان، فقد بلغ سعر الذهب من عيار 18 في السوق المحلية 27.40 دينار وعيار 21 بلغ 30.60 دينار وعيار 24 35.60 دينار، ويساوي سعر الليرة الرشادية 220 دينارا والليرة الإنجليزية 250 دينارا.

وأكد علان أن طلب الشراء والبيع في السوق ضعيف، خاصة البيع من قبل المواطنين والذي كان خلال الأسابيع الماضية يشهد إقبالا متزايدا من قبلهم استغلالا للارتفاعات التي كانت حاصلة للذهب والتي بلغت ذروتها 1564 دولارا للأونصة.

وبعد الارتفاعات المتلاحقة والشراء المحموم الذي شهده الذهب خلال الأسابيع الماضية والتي لامس سعر الذهب خلالها 1564 دولارا للأونصة، عاد لينخفض في تعاملات الأسواق العالمية قبل أن يرتفع أمس إلى 1 % بسبب الاعتداء على منشىآت أرامكو السعودية.