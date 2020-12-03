أسعار السلع الأساسية في أعلى مستوى لها منذ 6 سنوات جراء كورونا

واشنطن- أكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الخميس، أن الأسعار العالمية للسلع الاساسية للحبوب والسكر والزيت ومنتجات الألبان، بلغت في تشرين الثاني الماضي أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، جراء تداعيات جائحة كورونا والذي يفاقم الأوضاع الهشة جراء النزاعات والآفات والتقلبات المناخية.

وأشارت الفاو في التقرير الفصلي الذي صدر عنها اليوم تحت عنوان ” آفاق المحاصيل والوضع الغذائي” على موقعها الإلكتروني الذي يبث من نيويورك إلى أن 45 بلداً في العالم بينها 34 بلداً افريقيا بات “بحاجة لمساعدة غذائية خارجية” .

وكان مؤشر الفاو لأسعار السلع الغذائية الشهر الماضي محددا بـ 105 نقاط أي زيادة بنسبة 3,9% مقارنة بتشرين الأول و6,5% مقارنة مع تشرين الثاني 2019، وهي الزيادة الشهرية “الأهم منذ تموز 2012 التي تساهم في رفع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ كانون الأول 2014. -(بترا)