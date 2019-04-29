أسعار المحروقات.. اختبار لإجراءات التخفيف على المواطنين

رهام زيدان

عمان– توقع مطلعون على القطاع النفطي أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية بنسب قد تتجاوز 5 % لبعض الأصناف في تسعيرة الشهر المقبل إلا إذا ارتأت الحكومة خفض هذه النسب أو تثبيت الأسعار، ضمن سلسلة اجراءات تنفذها “تخفيفا” على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب الآلية المعمول بها من قبل الحكومة منذ العام 2012، فإنه من المفترض تعديل أسعار المحروقات مساء اليوم، لتصبح الأسعار الجديدة نافدة اعتبارا من فجر يوم غد .

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي من 71 دولار للبرميل الى 73.2 دولار وبنسبة 3.1 %، كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة ذاتها بنسب متفاوتة مقارنة مع أسعارها المسجلة في الأسبوع الثالث.

وقال الخبير في الشؤون النفطية، فهد الفايز، إنه من المرجح أن ترتفع أسعار المشتقات محليا بنسب تتراوح بين 1.5 % و 5.5 % تبعا لارتفاع أسعار هذه الأصناف عالميا، خصوصا في الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وأوضح الفايز أن أسعار البنزين بصنفيه ارتفعت عالميا بنسب وصلت إلى 6 % مايرجح رفعها محليا بنسب تتراوح بين 4 % و 5.5 %.

أما بالنسبة للديزل، فقال الفايز إن الزيادة في أسعاره عالميا خلال الثلثين الأولين من الشهر الحالي كانت طفيفة ولا تبرر رفعها محليا، أما الزيادات التي طرأت عليه في الفترة الأخيرة فتعزز فرضية الرفع، لكن بنسب يجب أن لا تتجاوز 1.55 إلى 2 %، وكذلك الأمر بالنسبة للكاز إلا اذا ارتأت الحكومة الاستمرار في تثبيت سعره وتمديد قرار سابق لها بتثبيت سعر هذه المادة حتى نهاية نيسان (أبريل).

وقال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، نهاية الأسبوع الماضي خلال اجتماع بوزارة الصناعة والتجارة والتموين لبحث استعدادها لشهر رمضان، إن أي زيادة على أسعار المحروقات، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، ستكون في حدودها الدنيا خلال رمضان، وأن “الحكومة تدرك أمر زيادة أسعار المحروقات، وتأمل أن يكون في حدوده الدنيا، لافتاً إلى أن تثبيت أسعار المحروقات بما فيها الكاز لم يبت فيه بعد”.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة أمس، ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 697.7 دولار للطن الى 708.6 دولار وبنسبة 1.6 % فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 675 دولار للطن الى 7687.7 دولار وبنسبة 1.6 %. وارتفع سعر الديزل بنسبة 1.5 % من 624.2 دولار للطن الى 633.3 دولار وارتفع سعر الكاز من 657.3 دولار للطن الى 669.4 دولار وبنسبة 1.8 % .

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر نيسان (ابريل) الحالي عند 529.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره لشهر آذار(مارس) الماضي512.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.3 %.

وتوقع عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال قموة، اتجاه مؤشر الأسعار إلى الارتفاع محليا وبنسب عالية تبعا لارتفاع الأسعار عالميا.

وتوقع أن تتجاوز هذه الزيادة 7 % لبعض الأصناف إذا ما أخذت بعين الاعتبار الضرائب والرسوم المفروضة على هذه المواد، إلا إذا ثبتتها الحكومة عند مستوياتها الحالية بسبب حلول شهر رمضان.

مصدر آخر فضل عدم ذكر اسمه، قال إن “الصورة ضبابية إلى حد ما بسبب احتمال قيام الحكومة بتثبيت الأسعار”.

وبين أن الأسعار مرشحة للزيادة لأن الأسعار العالمية ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي، وأن هذه الزيادة قد تطال جميعالاصناف بنسب يمكن ان تصل لبعضها إلى 4 %.

يذكر أن الحكومة رفعت في أيار(مايو) 2018 أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة 4.5 % عن الشهر الذي سبقع إلى 815 فلسا للتر الواحد بدلا من 780 فلسا للتر الواحد. والبنزين أوكتان 95 بنسبة 4.5 إلى 1050 فلسا للتر بدلا من 1005 فلسات للتر، ورفع سعر مادة السولار بنسبة7.8 % إلى 615 فلسا للتر بدلا من 570 فلسا للتر الواحد، ورفع سعر الكاز بنسبة 18.2 % إلى 615 فلسا/لتر بدلا من 520 فلسا، وذلك بناء على أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية بلغ معدلها 71.63 دولار خلال 30 يوما سبقت موعد تعديل الأسعار في ذلك الوقت.

في الوقت نفسه، تبلغ كلفة اسطوانة الغاز على الحكومة 8.22 دينار، وسعرها بطبيعة الحال مثبت عند 7 دنانير.