أسعار “المنتجين الصناعيين” تنخفض 2.95%

عمان-_- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي بنسبة 2.95 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي 115.08 نقطة مقابل 118.58.

ومن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الانخفاض الصناعات التحويلية بمقدار 3.18 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0 %، والرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 0.26 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8 %، في حين ارتفع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بمقدار 0.49 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2 %.

كما يشير التقرير أيضاً الى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون الثاني(يناير) من العام 2021 ليصل إلى 115.08 نقطة مقابل 111.64 لشهر كانون الأول(ديسمبر) من العام 2020 ليرتفع بنسبة 3.08 %.

وجاء ذلك محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بما مقداره 3.20 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0 %، والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجيه بمقدار0.21 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2 %، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار0.33 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8 %.