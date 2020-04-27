أسعار النفط تتراجع بسبب تخمة المعروض

عواصم- فتحت أسعار النفط الخام تداولات الأسبوع الحالي، اليوم الإثنين، على تراجع، تحت ضغوط تخمة كبيرة في المعروض داخل الأسواق العالمية.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية وعالمية، السبت، صورا لعشرات من ناقلات نفط ممتلئة بالخام، قرب سواحل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، في انتظار إيجاد آبار تخزين لتفريغ حمولتها.

كانت عقود النفط الخام صعدت في ختام تعاملات الجمعة، بأكثر من 3 بالمئة، بعد تهديدات أمريكية بتدمير أية زوارق إيرانية، تعترض سفن الولايات المتحدة، قرب الخليج العربي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 4.07 بالمئة أو دولارا واحدا إلى 23.81 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 11.33 بالمئة أو 1.93 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل.

ويبدأ تحالف (أوبك+) مطلع الشهر المقبل، خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، ولمدة شهرين، في اتفاق وصف بأنه أكبر خفض تاريخي للإنتاج.

بينما سيتم تقليص خفض الإنتاج إلى متوسط 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو/ تموز حتى نهاية 2020، يتبعه اتفاق بتقليص خفض الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا، يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022.-(وكالات)