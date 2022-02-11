أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من التضخم الأميركي

بكين-تراجعت أسعار النفط، أمس، حيث أذكى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة المخاوف بشأن رفع كبير لأسعار الفائدة فيما يترقب المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.6 %، إلى 90.83 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو 0.5 %، إلى 89.43 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط أيضا إلى أول انخفاض أسبوعي لها بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية على الرغم من ارتفاع كل من خام برنت والخام الأميركي في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي “من المرجح أن تضع بيانات التضخم التي أعلنت مزيدا من الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى السلع الأولية عموما إلى حد ما”.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكبر هذا العام. وتتوقع أوبك زيادة في الطلب تصل إلى 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافيا قويا من الجائحة.-(رويترز)