أسعار النفط ترتفع 3 % في أسبوع

نيويورك – تراجعت أسعار النفط بنحو 1 %، بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة “كوفيد 19” على الرغم من أن الخامين القياسيين سجلا مكاسب أسبوعية ناهزت الـ 3 ٪ على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2 %، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 1.3 % إلى 87.90 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من 3 %، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو 5 % إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف حزيران (يونيو).

وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بنحو 2.4 % وخام غرب تكساس الوسيط 3.3 %.

وجاء انخفاض أسعار الخام في جلسة الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود “كوفيد 19” لوقف تفشي الفيروس بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، حسب ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، ارتفاعا من 1264 حالة جديدة.-(رويترز)